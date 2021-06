Kermis

Tilburgse kermis in 2021: groter dan vorig jaar, maar nog wel met maatregelen

Ook in 2021 krijgt Tilburg geen volwaardige kermis. Normaal gesproken is de Tilburgse kermis de grootste van de Benelux. Vorig jaar koos de gemeente vanwege corona voor een alternatieve 'Vakantiekermis', met verschillende losstaande pleinen en minder attracties. Dat zal deze zomer wederom het geval zijn.



De Vakantiekermis wordt wel groter dan vorig jaar. Toen waren 55 attracties en kramen aanwezig. Kermiswethouder Rolph Dols verwacht er dit jaar ongeveer 140, vertelde hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Dat is 70 procent van het reguliere aantal.

Alle kermispleinen worden afgesloten met hekken. Er komen aparte in- en uitgangen, zodat het bezoekersaantal voortdurend gereguleerd kan worden. Coronatests of vaccinatiebewijzen zijn niet nodig. Waarschijnlijk kunnen er ongeveer achtduizend bezoekers tegelijk aanwezig zijn.



Gebonden aan regels

"Onbeperkt kermis vieren is dit jaar nog niet aan de orde", aldus de wethouder. "We zijn nog steeds gebonden aan de regels die COVID-19 met zich meebrengt." Zo moeten gezelschappen anderhalve meter afstand houden.



Grote evenementen als Roze Maandag gaan niet door. Wel zijn er enkele extra activiteiten buiten het kermisterrein. Het evenement vindt plaats tussen vrijdag 16 en zondag 25 juli. In die periode is de Vakantiekermis dagelijks geopend tot 22.00 of 23.00 uur.