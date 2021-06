Attractiepark Toverland

Video: Toverland-bezoeker vraagt vriendin ten huwelijk bovenop 40 meter hoge achtbaan

Een bezoeker van Toverland heeft zijn geliefde ten huwelijk gevraagd bovenop de 40 meter hoge achtbaan Fenix. Roy Monden klom met zijn vriendin Anouk naar de top van de wing coaster, zogenaamd omdat het koppel een actie had gewonnen.



In werkelijkheid had Monden andere plannen. Na het nuttigen van een stuk taart ging hij voor haar op de knieën. Op de grond werd een spandoek uitgerold met de tekst "Anouk, wil je met me trouwen?". Ze zei 'ja'.

De daadwerkelijke prijswinnaars van de actie bij Fenix kwamen begin deze week al in beeld. Zij mochten terrassen bovenop de coaster, ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van het attractiepark.



Toos-Express

In Toverland hangt de liefde wel vaker in de lucht: er vonden de afgelopen jaren al huwelijksaanzoeken plaats in familieachtbaan Toos-Express, in houten achtbaan Troy en in het station van de laatstgenoemde rollercoaster.