Attractiepark Toverland

Boze agent bevrijdt hond uit snikhete auto bij Toverland

Een wijkagent heeft zondag een hond moeten bevrijden uit een snikhete auto bij Toverland. Dat meldt de politie op Instagram. Bij het Noord-Limburgse attractiepark trof een agent een auto aan met een hond erin, in de bakkende zon.



"Onbegrijpelijk dat mensen nog steeds hun huisdier in een auto opsluiten met dit weer", klaagt de diender. Bij het bevrijden van de hond bleef het autoraam gespaard. "Het portier van de auto via een kiertje van het raam kunnen openen en het hondje uit de auto gehaald."

De politie benadrukt nogmaals hoe onverstandig het is om een hond in een auto te laten zitten tijdens - bijvoorbeeld - een dagje pretpark. "De temperatuur kan in een auto snel oplopen tot boven de 40 graden. Deze hitte is levensgevaarlijk voor honden, want zij kunnen hun warmte moeilijk kwijt."



Hulphonden

De eigenaar van de hond heeft een proces-verbaal gekregen. Het dier maakt het goed. Toverland heeft geen voorzieningen voor honden, zoals een kennel. In het park zijn alleen blindengeleide- en hulphonden toegestaan.