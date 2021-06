Efteling

Video: Efteling vervangt dansende schoentjes door oranje exemplaren

De Efteling draagt het Nederlands elftal een warm hart toe. Ter gelegenheid van het Europees kampioenschap mannenvoetbal zijn de beroemde Rode Schoentjes in het Sprookjesbos tijdelijk vervangen door oranje exemplaren. Dat is te zien in een ludieke video op social media.



Het filmpje toont oranje Efteling-voetbalschoenen met twinkels erop. Dankzij magnetische onderdelen onder de neus maken de schoenen dezelfde beweging als de klassieke Rode Schoentjes.

"Wij zijn helemaal in ons nopjes voor vanavond", meldt de Efteling, verwijzend naar de eerste wedstrijd van Nederland op het EK. Die werd zondagavond met 3-2 gewonnen van Oekraïne. Op donderdag moet Nederland weer in actie komen, dan tegen Oostenrijk.



Anton Pieck

Het sprookje van De Rode Schoentjes, ontworpen door Anton Pieck, is al sinds 1953 te vinden in het Sprookjesbos. De bijbehorende pianomuziek komt van Jan van Oort.