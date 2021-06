Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris opent vernieuwde Cars-attractie

Disneyland Paris opent deze week de vernieuwde attractie Cars Road Trip. De oude Studio Tram Tour in het Walt Disney Studios Park werd de afgelopen maanden getransformeerd tot een Cars-attractie, gebaseerd op de gelijknamige animatiefilms van Pixar.



Bezoekers maken een rondrit langs verschillende Cars-personages, onder leiding van de vrouwelijke auto's Cruz Ramirez en Sally Carrera. Zij verschijnen op tv-schermen in de wagens. Lightning McQueen is te vinden bij de "grootste wielmoer ter wereld".

Takelwagen Mater toont een replica van de Eiffeltoren, gemaakt met oude auto-onderdelen. Het gevaarte wordt de I Fuel Tower genoemd. Ook Luigi, Guido en Filmore komen voorbij.



Vloedgolf

Hoogtepunt is een bezoek aan de zogenoemde Cars-tastrophe Canyon, waar passagiers een naschok meemaken. Dat gaat gepaard met schommelende bewegingen, vuureffecten en een enorme vloedgolf. Die scène was ook al onderdeel van de oude Studio Tram Tour uit 2002, toen onder de noemer Catastrophe Canyon.



De ingang van de attractie is verplaatst van themagebied Production Courtyard naar Toon Studio, aan de rand van Toy Story Playland. Daar werd een nieuw wandelpad aangelegd, met een nieuw stationsgebouw in de stijl van de beroemde Amerikaanse autoweg Route 66.