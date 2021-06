Disneyland Paris

Disneyland Paris is weer open: attracties vol plexiglas en het kasteel in de steigers

In Disneyland Paris is tijdens de coronasluiting een hoop gebeurd. Veel attracties werden aangepast om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. Ook vonden er veel opknapbeurten plaats. Het sprookjeskasteel van Doornroosje staat in de steigers en één attractie werd zelfs helemaal weggehaald. Een uitgebreide fotoreportage van Looopings brengt de opvallendste wijzigingen in beeld.



De Disney-parken zijn sinds woensdag 17 juni weer open na een coronasluiting van maar liefst 230 dagen. Nooit eerder was het Disney-resort zo lang dicht.

Bij de heropening hoort een speciale soundtrack, die 's ochtends wordt afgespeeld bij de ingang van de twee Disney-parken. Het gaat om een nieuwe versie van het nummer Brand New Day, dat jaren geleden gecomponeerd werd voor de 35e verjaardag van het Tokyo Disney Resort.



Directeur

In zowel het Disneyland Park als het Walt Disney Studios Park worden bezoekers rond openingstijd welkom geheten door Mickey Mouse en zijn vrienden, die vanaf een balkon naar passerende bezoekers zwaaien. Bij de officiële opening op 17 juni bleken ook algemeen directeur Natacha Rafalski en Disney-ambassadeur Giona Prevete populaire figuren: fans stonden in de rij om een praatje met hen te maken.



In het Disneyland Park zijn nieuwe toegangspoortjes geïnstalleerd. Treinstation Main Street Station is voorzien van kleurrijke afbeeldingen van Disney-karakters. Op Town Square, het plein achter het station, werd een prieeltje volledig vervangen. Verder plaatste men op Central Plaza een nieuw digitaal informatiebord met onder andere de actuele wachttijden.



Frontierland Theater

Hoewel Sleeping Beauty Castle in de steigers staat voor een enorme verbouwing, is het iconische kasteel wel toegankelijk. In themagebied Discoveryland ontbreekt raketjesmolen Orbitron. Interactieve darkride Buzz Lightyear Laser Blast onderging een grote renovatie. De façade van het vorig jaar geopende Frontierland Theater werd verder afgewerkt.



In het Walt Disney Studios Park is het entreeplein opnieuw bestraat. Verder heropende de klassieke Studio Tram Tour als Cars Road Trip, met een verkorte route, nieuwe decoraties en een nieuw stationsgebouw. De boulevard in themagebied Production Courtyard is voorzien van een patroon in de vorm van een gigantische filmrol. Bij The Twilight Zone Tower of Terror worden de voorshows tijdelijk niet gebruikt.



Paradewagens

Voor een bezoek aan Disneyland is geen coronatest of vaccinatiebewijs nodig. Wel moeten bezoekers overal één meter afstand houden - dus geen anderhalve meter - en mondkapjes dragen, ook buiten. Grote vloerstickers in wachtrijen geven aan waar ze niet mogen stilstaan. Shows en parades gaan in principe niet door, maar op willekeurige momenten verschijnen er wel losse paradewagens met Disney-figuren in beide parken. Wie de Disney-personages wil ontmoeten, kan in de rij staan voor een selfie op afstand.



Wachtrijen zijn op veel plekken volgezet met spatschermen. Nieuw is dat er ook in karretjes en bootjes van attracties schermen van plexiglas geplaatst werden, om de capaciteit te verhogen. Dat gebeurde bij Blanche-Neige et les Sept Nains, Les Voyages de Pinocchio, Peter Pan's Flight, Hyperspace Mountain, It's a Small World, Star Tours, Tower of Terror, Cars Road Trip en Ratatouille.



Zwart scherm

Ook in de lift van Phantom Manor staan nu schermen. De karretjes van Ratatouille kregen bovendien een groot zwart scherm aan de achterzijde, om te voorkomen dat het plexiglas tussen de rijen gaat spiegelen.



In de winkels liggen verschillende nieuwe souvenirs, waaronder een heuse pride-collectie met regenbogen. Wie een lege telefoon heeft, kan gebruikmaken van nieuwe automaten met externe batterijen. Op het plein tussen uitgaansgebied Disney Village en de parken staan schuttingen, omdat daar nog gewerkt wordt aan de bestrating.