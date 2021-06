Walibi Belgium

Walibi Belgium komt met herbruikbaar alternatief voor kartonnen bekers

Walibi Belgium probeert het gebruik van kartonnen bekers terug te dringen. Om het milieu te sparen, heeft het pretpark een duurzaam alternatief geïntroduceerd. Op meerdere plekken worden voortaan herbruikbare drinkbekers gehanteerd. Bezoekers betalen daar 1 euro borg voor.



Als ze de beker terugbrengen, ontvangen ze het bedrag terug. "En anders is het een herbruikbaar souvenirtje", vertelt een Walibi-voorlichtster aan Looopings. Er zijn momenteel vier verschillende exemplaren in omloop, waarvan één met een beeltenis van de nieuwe achtbaan Kondaa.

Kartonnen bekers zijn nog niet volledig verdwenen uit het park. "Maar dit is een stap in de goede richting", aldus de woordvoerster. "We proberen om steeds meer te werken met duurzaam materiaal. En het ziet er ook nog eens leuk uit."