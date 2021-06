Walibi Rhône-Alpes

Oude Walibi-mascottes krijgen eigen gedenkteken

Een Frans Walibi-pretpark brengt een eerbetoon aan de verdwenen Walibi-mascottes. Walibi Rhône-Alpes in Zuid-Frankrijk heeft een standbeeld neergezet dat verwijst naar de oude Walibi-figuren: twee bands met de namen W.A.B en SkunX.



De personages werden in 2011 met veel bombarie geïntroduceerd in alle Walibi-parken in Nederland, België en Frankrijk. Toen het verwachte succes uitbleef, besloot eigenaar Compagnie des Alpes om het concept een stille dood te laten sterven. In de loop der jaren zijn de meeste verwijzingen naar de figuren verwijderd.

Sinds vorig jaar is er een nieuwe Walibi-mascotte, die oogt als een dikke knuffelbeer in plaats van een stoere rockster. De verhaallijn over bands en muziek werd volledig geschrapt: de oranje kangoeroe heeft nu geen achtergrondverhaal of vriendjes meer.



Monument

Voor alle fans van de ter ziele gegane mascottes is er nu wel een subtiel monument in Walibi Rhône-Alpes. Een groot beeld toont onder andere een oude Walibi-gitaar. Op een grote sokkel staat de tekst "RIP 2011-2016", de jaren waarin de fictieve bands actief waren.



Walibi Rhône-Alpes was vorig jaar het eerste park waar de nieuwe Walibi zich liet zien. Sinds dit jaar loopt de goedlachse kangoeroe ook rond in Walibi Belgium en Walibi Holland. De introductie ging gepaard met de komst van nieuwe souvenirs.