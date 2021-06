Attractiepark Toverland

Te koop in Toverland: drakenkop van 225 euro

Toverland biedt een bijzonder souvenir aan voor fans van de spectaculaire achtbaan Fenix. In de winkel bij de wing coaster ligt nu een skelet van een drakenkop met hoorns. Het opvallende decorstuk kost 224,95 euro.



De drakenkop was oorspronkelijk bedoeld als decoratie voor Halloween, vertelt een woordvoerder van het Limburgse attractiepark aan Looopings. "Maar we kregen zo vaak de vraag of de kop te koop was, dat we besloten hebben hem daadwerkelijk te koop aan te bieden."

Sindsdien is het gevaarte meermaals verkocht. Wie interesse heeft, zal er echter snel bij moeten zijn. "We hebben slechts een klein aantal op voorraad", waarschuwt de voorlichter.



Boze heks

Het achtergrondverhaal van Fenix draait om een vuurvogel die de strijd aangaat met een boze heks, vermomd als een kwaadaardige ijsdraak. De drakenkop ligt in de winkel Merlin's Magical Treasures in themagebied Avalon, bij de uitgang van de coaster.