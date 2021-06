Bobbejaanland

Nieuwe website voor Bobbejaanland: dezelfde lay-out als Movie Park Germany

Bobbejaanland heeft een nieuwe website. Wie naar bobbejaanland.be surft, krijgt nu een opgefriste homepage te zien. Vergeleken met de oude vormgeving is de nieuwe lay-out een stuk overzichtelijker en rustiger.



"Meer dan een attractiepark", luidt de omschrijving op de voorpagina. Op veel pagina's verschijnt onderaan een balk met een aanbieding voor tickets vanaf 24,90 euro.

Wat onmiddellijk opvalt, is dat de Bobbejaanland-site gebruikmaakt van hetzelfde ontwerp als de onlangs vernieuwde website van zusterpark Movie Park Germany. Het belangrijkste verschil: de huisstijl is hier rood in plaats van blauw.



Mirabilandia

Beide parken horen bij de groep Parques Reundios, net als onder meer Attractiepark Slagharen. Dezelfde lay-out wordt ook gehanteerd door Mirabilandia in Italië en Parque de Atracciones de Madrid en Parque Warner Madrid in Spanje.



De nieuwe site van Bobbejaanland is nog niet helemaal af, vertelt een woordvoerster van het Belgische pretpark aan Looopings. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet.