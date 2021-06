Disneyland Paris

Ontwerpen van Iron Man-achtbaan in Disneyland Paris uitgelekt

Via social media zijn ontwerpen uitgelekt van een Iron Man-rollercoaster in Disneyland Paris. De bekende achtbaan Rock 'n' Roller Coaster in het Walt Disney Studios Park komt in het teken te staan van de Marvel-superheld, als onderdeel van het nieuwe themagebied Avengers Campus.



Eerder draaide de attractie om rockband Aerosmith. In het najaar van 2019 werd de achtbaan gesloten. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder. Disney heeft in de tussentijd nog maar weinig losgelaten over de transformatie.

Begin 2018 werd één ontwerp naar buiten gebracht, dat inmiddels achterhaald lijkt te zijn. In het voorjaar van 2019 kwamen bouwplannen op straat te liggen. Disney onthulde in september van dat jaar zelf beelden van het exterieur, dat straks bestaat uit een groot gebogen lichtscherm.



Projectieschermen

De nieuwe afbeeldingen, gepubliceerd door Twitter-account The Sequoia Gang, laten zien dat bezoekers in de wachtrij straks een enorme Iron Man-animatronic passeren. Ook is duidelijk dat passagiers vanuit de trein Iron Man en Captain Marvel voorbij zien vliegen. De overdekte achtbaan wordt voorzien van verschillende projectieschermen, vergelijkbaar met Hyperspace Mountain.



Avengers Campus moet in de loop van 2022 af zijn. De andere grote attractie in het gebied wordt een interactieve darkride rond Spider-Man. Wie daar benieuwd naar is, kan alvast een kijkje nemen in het Amerikaanse Disneyland Resort in Californië. Daar ging een nagenoeg identieke attractie eerder deze maand open.