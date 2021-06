Walygator Grand Est

Walygator in Frankrijk wil themapark worden: 'We hebben een vijfjarenplan'

Het Franse pretpark Walygator Grand Est wil de komende jaren investeren in het vernieuwen van themagebieden. Dat vertelt directeur Laurent Muller in een interview op nieuwssite actu.fr. "We hebben een vijfjarenplan", zegt hij.



Walygator Grand Est opende in 1989 als een Smurfen-pretpark. Twee jaar later werd het Noord-Franse park overgenomen door de Walibi-groep. Sinds 2007 wordt de naam Walygator gehanteerd. Tegenwoordig hoort het park bij parkengroep Aspro. Er is al jaren sprake van veel achterstallig onderhoud.

Volgens Muller is het de bedoeling om Walygator Grand Est op te delen in vijf verschillende gedeeltes met de thema's ruimtevaart, dinosaurussen, avontuur, jungle en western. Sommige gebieden bestaan al.



Verwacht

"We waren ooit een themapark, toen werden we een attractiepark en nu wordt van ons verwacht dat we weer een themapark worden", legt de directeur uit. Concrete voorbeelden van geplande opknapbeurten geeft hij nog niet.



Het nieuwe seizoen van Walygator Grand Est startte vandaag. Vanwege corona zijn er voorlopig maximaal vijfduizend bezoekers per dag welkom. Sinds dit jaar heeft het park er een zusterpark bij: Walygator Sud-Ouest, het voormalige Walibi Sud-Ouest.