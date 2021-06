Plopsaland De Panne

Foto's: Plopsaland opent nieuw buffetrestaurant, ook voor niet-hotelgasten

Plopsaland De Panne heeft een nieuw restaurant geopend: Le Grand Buffet, onderdeel van het Plopsa Hotel. Bijzonder is dat ook niet-hotelgasten van het etablissement gebruik kunnen maken. Een avondbuffet kost 35 euro per persoon, exclusief drankjes.



Voor het ontbijtbuffet moet 24,99 euro afgerekend worden. Kinderen onder 12 jaar krijgen korting. Het buffet is aangekleed als een foodfestival met verschillende foodtrucks. De eetzaal heeft een theaterthema, net als de rest van het Plopsa Hotel. Aan de muren hangen foto's, posters en attributen van Studio 100-producties.

Speciaal voor hotelgasten ontwikkelde Plopsaland twee verschillende versies van het buffet, die elkaar om de dag afwisselen. Op die manier krijgen personen die meerdere nachten blijven slapen niet elke avond dezelfde gerechten voorgeschoteld.



Receptie

Dagbezoekers die niet in het hotel slapen, kunnen bij de receptie informeren of er nog plek is in het restaurant. Ook de twee cocktailbars in het hotel zijn toegankelijk voor iedereen.



Het Plopsa Hotel opende op 7 mei. Omdat binnenlocaties nog gesloten moesten blijven, konden hotelgasten in eerste instantie dineren in het Prinsessia-kasteel van Plopsaland. Daar was de attractie De Theekopjes omgebouwd tot een eetzaal.