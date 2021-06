Walibi Holland

Pretparkexpert hekelt reserveringssysteem Walibi Holland: 'Te veel mensen, te weinig attracties'

Er gaat iets helemaal mis bij de Fast Lane, het gratis digitale reserveringssysteem van Walibi Holland. Tot die conclusie komt pretparkexpert Danny van der Weel, bekend van YouTube-kanaal Theme Park Science. In coronatijd moeten bezoekers de Fast Lane verplicht gebruiken om grote attracties te reserveren.



Vervolgens staan ze virtueel in de rij met een aftelklok op hun telefoon. Als die tijd verstreken is, moeten ze alsnog wachten in een fysieke rij. Ervaringsdeskundige Van der Weel is niet te spreken over de gigantische wachttijden die de Fast Lane tegenwoordig met zich meebrengt.

"Ik kom regelmatig in Walibi en ik merk dat virtuele rijen van twee uur tot zelfs tweeënhalf uur geen uitzondering meer zijn", vertelt de kenner aan Looopings. "Als gezinnetje dat honderden euro's heeft afgetikt om binnen te komen, kun je op een dag dan hooguit vier of vijf grote attracties doen. Er wordt terecht veel over geklaagd."



Gesloopt

Waar komen die ontzettend lange rijen vandaan? "Het lijkt wel alsof de capaciteit van het park ontoereikend is voor het aantal bezoekers, zeker met anderhalve meter afstand in de karretjes", aldus de videomaker. "Walibi heeft het afgelopen decennium heel wat attracties gesloopt, denk maar aan het schommelschip, het vliegend tapijt, een draaimolen. Dat komt het park nu duur te staan. Er zijn te veel mensen en te weinig attracties."



Dat resulteert in zulke lange rijen dat attracties vaak al ruim vóór sluitingstijd afgesloten moeten worden. "Toen de Efteling dat vroeger deed, werd er massaal over geklaagd. Nu doet Walibi hetzelfde. Zaterdag was de wachtrij voor Untamed al om 15.35 uur dicht, terwijl het park tot 18.00 uur open bleef. Dat kun je toch niet maken?"



Technische storingen

Tot overmaat van ramp kampt Walibi sinds de seizoensstart met opvallend veel technische storingen. "Attracties gaan om de haverklap kapot", signaleert ook Van der Weel. Wildwaterbaan El Rio Grande en hoedenmolen Los Sombreros waren zelfs wekenlang buiten gebruik. De afgelopen dagen was achtbaan Lost Gravity defect.



Bij de introductie van het reserveringssysteem in 2020 waren de reacties overwegend positief. De Britse leverancier Accesso liet afgelopen voorjaar zelfs weten dat een meerderheid van de bezoekers na coronatijd vast wil houden aan de gratis Fast Lane. Nu overheersen de klachten op social media.



Voorlopig stoppen

Ook Van der Weel deed zijn beklag op Twitter. Daar heeft Walibi niet op gereageerd. Wat zou het pretpark nu het beste kunnen doen? "Misschien is het beter om voorlopig te stoppen met de Fast Lane, tot de anderhalvemeterregel losgelaten kan worden", zegt de expert. "Walibi heeft genoeg ruimte om mensen fysiek te laten wachten in een rij, met afstand. Je zult zien dat de wachttijden lager worden. Andere parken kunnen het ook."