Nigloland

Frans pretpark knipoogt naar concurrentie bij nieuwe waterachtbaan

Het Franse pretpark Nigloland brengt een subtiel eerbetoon aan andere attractieparken. Bij de nieuwe waterachtbaan Krampus Expédition, die vandaag openging, zijn posters opgehangen van waterattracties in andere parken. Voorbeelden zijn Fjord-Rafting in Europa-Park en River Quest in Phantasialand.



Dat ontdekte fansite Dimension Parcs. Ook Waschzuber-Rafting uit het Duitse pretpark Tripsdrill wordt in het zonnetje gezet, net als drie wildwaterbanen in de Verenigde Staten. Dat zijn Grizzly River Run in Disney California Adventure Park, Popeye & Bluto's Bilge-Rat Barges in Universal's Islands of Adventure en Mystic River Falls in Silver Dollar City.

Opvallend is dat Krampus Expédition een waterachtbaan is, terwijl de getoonde attracties in de andere parken allemaal rapid rivers zijn: wildwaterbanen met ronde boten.



Fabrikant

De poster voor Disney's Grizzly River Run dook al eerder op in een Europees pretpark. Die is namelijk ook te vinden boven de lift van Europa-Parks Fjord-Rafting. Beide attracties komen van dezelfde fabrikant: Intamin. Krampus Expédition werd gebouwd door Mack Rides.