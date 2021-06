Efteling

Efteling verkoopt kroon voor 450 euro

De Efteling prijst een souvenir aan met een pittig prijskaartje. In souvenirwinkel In den Ouden Marskramer is een zilverkleurige kroon te vinden waar bezoekers diep voor in de buidel moeten tasten. Het sprookjesachtige object kost maar liefst 450 euro.



De kroon ligt al langer in de winkel, tot op heden zonder succes. Nu heeft de Efteling besloten het voorwerp in de schijnwerpers te zetten met een apart bordje. Daarop staat dat de "kroon op plateau" een diameter heeft van 73 centimeter. Een kooptip, vindt de Efteling.

In den Ouden Marskramer bevindt zich bij de in- en uitgang van het Sprookjesbos. Het is bij lange na niet het duurste Efteling-souvenirtje aller tijden: in de winkel bij Fata Morgana werden eerder al een lantaarn van 800 euro en een tapijt van 1200 euro aangeboden.