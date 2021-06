Movie Park Germany

Houten achtbaan Movie Park Germany kan voorlopig niet open

Bezoekers van Movie Park Germany moeten de houten achtbaan The Bandit voorlopig missen. Tijdens de coronasluiting zouden er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, maar die hebben vertraging opgelopen. Dat meldt het Duitse pretpark in een verklaring.



In de winter wordt vaak een deel van de baan van The Bandit vervangen, om het ritcomfort te verbeteren. "Een Brits bedrijf dat de jaarlijkse werkzaamheden op zich zou nemen, kon door de handels- en reisbeperkingen in coronatijd nog niet aan de slag gaan."

De klus wordt nu op korte termijn door een andere firma uitgevoerd, meldt Movie Park. "Wij hopen de attractie binnenkort, vóór de zomervakantie, weer voor je te kunnen openen." The Bandit is 22 jaar oud.



Lucky Luke

Ook het vernieuwen van de hangende achtbaan MP Xpress duurt langer dan gehoopt. De attractie uit 2001 zou vorig jaar getransformeerd worden tot Lucky Luke - The Ride. Er vond een schilderbeurt plaats, maar de rest van de renovatie laat nog op zich wachten.



Voorlopig is de rollercoaster gewoon operationeel onder de oude naam. "De make-over is uitgesteld omdat we voorrang geven aan onze nieuwe attractie Movie Park Studio Tour", legt het park uit. "Wij vragen om je begrip in deze uitdagende tijden."



Parade

Verder zijn de attracties Time Riders, The Lost Temple en 4D-bioscoop Roxy gesloten in verband met de coronamaatregelen. Daarnaast gaan de dagelijkse parade en stuntshow Crazy Cops New York niet door. De officiële opening van Movie Park Studio Tour, voor journalisten en andere genodigden, vindt plaats op maandagavond 21 juni.