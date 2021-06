The London Resort

Pretparkgroep Merlin maakt bezwaar tegen plannen voor gigantisch attractiepark

Merlin Entertainments, het moederbedrijf van onder meer Alton Towers en alle Legoland-pretparken, maakt bezwaar tegen de plannen voor The London Resort. Dat enorme attractiepark moet ten oosten van de Engelse hoofdstad verrijzen.



The London Resort hoopt in 2024 open te gaan en wil Disneyland Paris naar de kroon steken. Het project kampt echter met flink wat tegenstand. Afgelopen maart gaf de overheidsorganisatie Natural England het gebied waar het resort is gepland een beschermde status. Daardoor wordt het een stuk moeilijker om attracties en hotels neer te zetten.

In april vroeg The London Resort daarom vier maanden extra tijd om de bouwaanvraag aan te passen. Merlin Entertainments meent dat de veranderingen zo ingrijpend zijn dat een volledig nieuwe aanvraag meer op zijn plaats is. Dat zorgt vermoedelijk voor jaren vertraging.



Concurrent

Helemaal onafhankelijk is het bedrijf natuurlijk niet. The London Resort belooft een gigantisch themapark te worden van meer dan tweehonderd hectare. Het zou een geduchte concurrent zijn voor Merlins eigen parken.



De internationale trekpleister moet gebouwd worden in de plaats Swanscombe in het Engelse graafschap Kent. Dat is op een uurtje rijden van het grote Merlin-attractiepark Thorpe Park en op drie kwartier van Chessington World of Adventures, ook onderdeel van de Merlin-groep.



Lachwekkend

Op social media reageren veel mensen dan ook cynisch op de bezwaren. "Een bedrijf dat de Britse pretparkindustrie domineert met goedkope attracties en bijna geen echte thema's is bang voor een bedrijf dat een park wil maken van Disney- en Universal-niveau", is een exemplarische reactie op Twitter. "Ze kunnen wel een directe concurrent gebruiken, Merlin-parken zijn lachwekkend ondermaats", zegt een ander.