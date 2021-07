Disneyland Paris

Nieuwe serie op Disney+ over de bouw van Disney-attracties: Behind the Attraction

Abonnees van streamingdienst Disney+ kunnen vanaf vandaag kijken naar een nieuwe serie over Disney-attracties. In Behind the Attraction wordt uitgebreid in beeld gebracht hoe legendarische attracties als The Twilight Zone Tower of Terror en Space Mountain zijn gemaakt.



Dat gebeurt aan de hand van archiefbeelden en interviews met betrokkenen. Behind the Attraction bestaat uit tien afleveringen. De eerste vijf zijn nu beschikbaar. Die staan in het teken van Jungle Cruise, Haunted Mansion, Star Tours, The Twilight Zone Tower of Terror en Space Mountain.

Hoewel de focus ligt op de Verenigde Staten, komt ook Disneyland Paris meermaals voorbij. Zo wordt in de aflevering over spookhuis Haunted Mansion besproken hoe de Franse versie Phantom Manor tot stand is gekomen.



Vliegsimulator

Verder gaat het over Disneyland Paris in de afleveringen over Tower of Terror en Space Mountain. Daarnaast is er een aflevering over vliegsimulator Star Tours, die sinds 1992 ook in het Europese Disney-resort te vinden is.



De overige vijf delen verschijnen later dit jaar. Die draaien om de Disney-kastelen, Disney-hotels, It's a Small World, transportmiddelen en de Amerikaanse animatronicshow The Hall of Presidents.