Walibi Holland

Mysterieuze aankondiging in Walibi Holland duidt op nieuwe attractie

Walibi Holland maakt plannen voor een nieuwe attractie. Bij het station van de in 2018 gesloten kartbaan zijn bouwhekken verschenen met een mysterieuze boodschap erop. Die luidt: "Something new is on its way". Oftewel: er komt iets nieuws aan.



De kartbaan werd in het voorjaar van 2018 gesloten naar aanleiding van een pijnlijk ongeluk. In eerste instantie zei Walibi-directeur Mascha van Till dat ze van plan was om de betaalattractie te heropenen. Daar is men later op teruggekomen.

Begin dit jaar, toen Walibi een rechtszaak over het incident had gewonnen, werd bekend dat de kartbaan nooit meer in bedrijf genomen zal worden. Nu wordt gewerkt aan een andere invulling voor het gebied.



Familiegedeelte

Met de uitbreiding wil het attractiepark focussen op een doelgroep die sinds enkele jaren wordt aangeboord: gezinnen met kinderen. "We gaan voorbereidingen treffen voor een familiegedeelte", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Verder is het nog te vroeg voor meer details."



Een openingsjaar is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat Walibi in 2022 het themagebied Zero Zone wil opknappen. Daar staan attracties als achtbaan Lost Gravity en waterbaan Crazy River.



Wilderness

De voormalige kartbaan, gelegen tussen thrillride G-Force en achtbaan Goliath, hoort bij het vorig jaar opgeknapte themadeel Speed Zone. De stijl van de nieuwe aankondigingsborden doet denken aan het in 2019 vernieuwde gebied Wilderness, met veel bladeren.