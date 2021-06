Plopsa Group

Instrumentale muziek uit de Plopsa-parken op Spotify

De bekende muziek uit de Plopsa-parken is nu ook te beluisteren via streamingdienst Spotify. Op het muziekplatform werden twee albums met instrumentale Studio 100-liedjes gepubliceerd, uitgevoerd door The City of Prague Philharmonic Orchestra en het Bratislava Symphony Orchestra.



De orkesten uit respectievelijk Tsjechië en Slowakije zijn jaren geleden ingeschakeld voor symfonische versies van klassieke melodieën van onder meer Kabouter Plop, K3 en Samson & Gert.

Ze worden gedraaid in alle attractieparken van Plopsa: Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Indoor Coevorden, Holiday Park en Majaland Kownaty. Het gaat om 39 verschillende nummers, verdeeld over de albums Studio 100 Classics 1 en Studio 100 Classics 2.



Playlist

De herkenbare Plopsa-soundtracks zijn ook toegevoegd aan de officiële Looopings Playlist, waarin alle Europese pretparkmuziek gebundeld wordt.