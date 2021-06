Nigloland

Video: nieuwe waterachtbaan in Frans pretpark

Het Franse pretpark Nigloland opent komend weekend de nieuwe waterachtbaan Krampus Expédition. De attractie, die in het teken staat van het mythische wezen Krampus, is 28 meter hoog en 600 meter lang. Een ritje duurt ongeveer drie minuten.



Krampus Expédition werd gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides. De baan neemt een oppervlakte van 9000 vierkante meter in beslag. Een vergelijkbare attractie staat in het Duitse Europa-Park onder de naam Poseidon.

Het project kostte 12 miljoen euro. Morgen vindt de officiële opening plaats. Dan start ook het nieuwe seizoen van Nigloland, na een lange sluiting vanwege de Franse coronamaatregelen.