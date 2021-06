Phantasialand

Belgische illustrator maakt poster voor nieuw themagebied Phantasialand

In Rookburgh, het nieuwe themagebied van Phantasialand, zijn bijzondere posters verschenen. Bezoekers komen in de buurt van flying coaster F.L.Y. op verschillende plekken affiches tegen die een fictief circus aanprijzen. Voor het retro-ontwerp was de Belgische illustrator Lars de Valk uit Antwerpen verantwoordelijk.



De Valk was met een collega betrokken bij de afwerkingsfase van Rookburgh. "Daar werden we opgemerkt door hoofdontwerper Eric Daman en projectmanager Annette Pieck", vertelt hij aan Looopings. "Toen Phantasialand mijn werk zag, kreeg ik de vraag of ik voor Rookburgh een circusposter kon maken."

De reclameposter in steampunkstijl prijst Circus Lenz aan, met als meest opzienbarende act The Human Cannonball. Te zien is hoe een acrobaat wordt afgeschoten door een stoomkanon. "Een ontwerp in zo'n stijl neemt best wel wat tijd in beslag", aldus De Valk. "Er gaat vooral veel tijd zitten in de details en het vinden van de juiste stijl."



Levendige stad

De posters moeten ervoor zorgen dat Rookburgh nog meer aanvoelt als "een levendige stad", legt De Valk uit. De ontwerper werd ook ingeschakeld voor het maken van twee andere posters in art-nouveau-sferen, op de grens van de themadelen Berlin en Mexico. Daar worden de actuele wachttijden van Phantasialand getoond.



Het Duitse pretpark is weer open sinds donderdag 10 juni. Rookburgh en de spectaculaire achtbaan F.L.Y. werden half september 2020 in gebruik genomen, al moesten de poorten anderhalve maand later alweer dicht vanwege het coronavirus.