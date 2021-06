Tayto Park

Rakelings langs de attracties: spectaculaire dronevideo van Iers pretpark

Een drone heeft een pretpark in Ierland op spectaculaire wijze in beeld gebracht. Attractiepark Tayto Park schakelde een dronepiloot in voor sensationele luchtbeelden van achtbanen en andere attracties.



De drone vloog rakelings langs onder meer vliegtuigmolen Air Race, frisbee The Rotator en de achtbanen Flight School en The Cú Chulainn Coaster. Zelfs het interieur van een souvenirwinkel komt voorbij. Tijdens de opnames was het park gesloten. Wel waren veel attracties in bedrijf.

Voor de dronevlucht werkte het park samen met Aerial Photography Ireland. Het filmpje, dat bijna twee minuten duurt, verscheen op Facebook en YouTube. Tayto Park is sinds 7 juni weer volledig open voor publiek. Eerder was alleen het dierentuingedeelte toegankelijk.