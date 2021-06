Phantasialand

Pretparkfans in onzekerheid over lot van Hollywood Tour in Phantasialand

Gaat de klassieke darkride Hollywood Tour in Phantasialand ooit nog open? Dat vragen pretparkfans zich af nu de attractie uit 1990 nog altijd buiten gebruik is. Hollywood Tour werd in de zomer van 2020 gesloten, naar verluidt vanwege een desastreuze lekkage.



"Het ziet er niet naar uit dat dit probleem op korte termijn is opgelost", liet het Duitse pretpark destijds weten. Bijna een jaar later is Hollywood Tour nog steeds niet operationeel. Inmiddels werd de attractie verwijderd van de plattegrond. De ingang is afgesloten.

Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst van de 31 jaar oude bootjesdarkride. Phantasialand heeft nog niet gereageerd op vragen over de kwestie op social media. Op de website van het park valt te lezen dat Hollywood Tour "momenteel gesloten is wegens onderhoud".



Jaws

In Hollywood Tour passeren bezoekers verschillende scènes gebaseerd op films als Jaws, King Kong, Tarzan en The Wizard of Oz. Dankzij de ouderwetse decors met krakkemikkige poppen heeft de attractie een cultstatus bij fans. Boven de darkride - in hetzelfde gebouw - bevindt zich de achtbaan Crazy Bats. Die is wel geopend.