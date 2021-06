ZOO Antwerpen

Wilde vos zorgt voor angst in ZOO Antwerpen

In ZOO Antwerpen loopt al maanden een wilde vos rond. Het is de Belgische dierentuin nog niet gelukt om het beest te vangen. Mogelijke prooien worden voorlopig extra beschermd.



Ongeveer een half jaar geleden kregen verzorgers de vos in het oog. Ze kwamen uitwerpselen tegen en vonden eenden, ganzen en duiven die door het beest waren gedood. Inmiddels is de vos ook op camerabeelden gezien.

Om kwetsbare dieren te beschermen heeft ZOO Antwerpen bij hun verblijven extra schrikdraad gespannen en gaas in de grond gegraven. Sommige soorten gaan 's avonds zelfs naar binnen om de vos geen kans te geven. Voor de beverrat gaan de maatregelen het verst. Die is tijdelijk verhuisd naar het gebouw van de nijlpaarden.



Lokken

De vos laat zich niet zomaar vangen. Pogingen om het beest te lokken, zijn tot op heden mislukt. Ook de speciale vallen weet hij vooralsnog feilloos te omzeilen.



Als het dierenpark de vos toch te pakken krijgt, wordt hij uitgezet in de natuur. Er zijn geen plannen om hem aan de collectie toe te voegen.