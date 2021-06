Legoland Discovery Centre Scheveningen

Legoland Scheveningen deze maand eindelijk open

Legoland Discovery Centre Scheveningen wordt binnenkort eindelijk officieel geopend. Eigenlijk had de opening al in 2019 moeten plaatsvinden, maar door vertragingen bij de bouw en de coronacrisis moest dat moment meermaals worden uitgesteld. Nu is er een datum geprikt: donderdag 24 juni.



Het kleinschalige overdekte pretpark is bedoeld voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Voor hen zijn er zeven verschillende speelgebieden, een interactieve Lego-miniatuurstad met bekende Haagse gebouwen, een interactieve darkride en een 4D-bioscoop.

De toeristische attractie, gelegen aan de Scheveningse boulevard, wordt uitgebaat door het Britse bedrijf Merlin Entertaiments. Dezelfde firma exploiteert Sea Life Scheveningen, Madame Tussauds Amsterdam en The Amsterdam Dungeon. De vestiging in Scheveningen is het 27e Discovery Centre ter wereld.



Steentjes wassen

Voorlopig werkt men met tijdsloten van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. "Tussendoor worden de steentjes gewassen", belooft het park. Tickets zijn vanaf vrijdag online verkrijgbaar. Volwassen zonder kinderen zijn niet welkom. Voor hen worden later speciale avondopenstellingen georganiseerd.