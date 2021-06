Legoland Discovery Centre Scheveningen

Tickets Legoland Scheveningen in de verkoop: dit zijn de toegangsprijzen

De entreeprijzen van Legoland Discovery Centre Scheveningen zijn bekend. Het overdekte pretpark in de Zuid-Hollandse badplaats gaat op donderdag 24 juni open. Sinds gisteren zijn er online toegangskaarten verkrijgbaar.



Die kosten de komende weken 18,25 euro per stuk voor personen vanaf 3 jaar. Half juli stijgt de ticketprijs naar 20 euro. Voorlopig wordt gewerkt met tijdvakken van twee uur; van 10.00 tot 12.00 uur of van 13.30 tot 15.30 uur.

Legoland spreekt over 'speelrondes'. "Na elke sessie wordt de attractie volledig gereinigd." Bezoekers zijn welkom vanaf dertig minuten vóór aanvang van een speelronde. Het dragen van mondkapjes is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.



Keycord

Voor een toeslag van 5 euro ontvangen bezoekers ook het zogeheten Activity Pack. "Zoek en verzamel alle stempels in het Legoland Discovery Centre en los ondertussen puzzels op", luidt de omschrijving. Deelnemers krijgen een keycord een speciale badge.



Er gelden strenge regels op het gebied van leeftijden. Zo mogen volwassenen niet alleen langskomen: ze moeten te allen tijde vergezeld worden door een kind tot 12 jaar. Kinderen mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een persoon van minimaal 18 jaar.