Phantasialand

Foto's: opknapbeurt voor Phantasialand-hotel Matamba

Phantasialand heeft de coronasluiting aangegrepen om het Afrikaanse themahotel Matamba op te knappen. Het exterieur van het hotel werd de afgelopen maanden grondig opgefrist, met nieuwe kleuren. Dat blijkt uit foto's van fansite RideOnBlog.com.



Het complex is geschilderd in verschillende bruintinten, om meer variatie aan te brengen. Ook werden op verschillende plekken nieuwe Afrikaanse patronen aangebracht.

Hotel Matamba opende in 2008. Het is één van de drie themahotels van het Duitse attractiepark, naast het Chinese Hotel Ling Bao (2003) en Hotel Charles Lindbergh (2020), gelegen in het nieuwe themagebied Rookburgh.