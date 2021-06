Movie Park Germany

Video: Movie Park Germany voegt enorme King Kong toe aan nieuwe achtbaan

De legendarische gorilla King Kong speelt een belangrijke rol in de Movie Park Studio Tour, de nieuwste attractie van Movie Park Germany. In één van de scènes van de overdekte rollercoaster staan passagiers oog in oog met de gigantische aap. Dat bleek tijdens een reportage van een Duitse tv-show.



Een verslaggeefster van tv-zender WDR mocht achter de schermen kijken bij de achtbaan, die binnenkort opengaat. Daarbij kwam de enorme King Kong-animatronic uitvoerig in beeld. Ondertussen gaf projectleider en creatief directeur Manuel Prossotowicz over wat bezoekers straks kunnen verwachten.

"King Kong was het eerste decorstuk dat we gebouwd hebben, 8 meter hoog", aldus Prossotowicz. "We hebben de hele achtbaan en darkride daar omheen gebouwd." In totaal komen er twaalf verschillende scènes met speciale effecten. "Er gebeurt ontzettend veel."



Lanceringen

Movie Park Studio Tour is een familieachtbaan van fabrikant Intamin, met twee lanceringen - voor- en achteruit - en een draaiplatform. De decors werden gebouwd door de Nederlandse firma P&P Projects. "We hebben ons best gedaan om het echte Hollywood-gevoel naar Bottrop-Kirchhellen te brengen", zegt de projectleider.