Efteling

Efteling-medewerkers mogen in de zomervakantie op acht dagen gratis naar het park

De Efteling heeft acht dagen in de zomervakantie aangewezen waarop medewerkers het attractiepark gratis mogen bezoeken. Normaal gesproken krijgen personeelsleden onbeperkt toegang tot de Efteling in hun vrije tijd. In coronatijd gelden strenge regels.



Op dit moment is het voor werknemers niet toegestaan om in de weekenden en vakanties een dagje Efteling in te plannen met vrienden of familie. "Omdat we begrijpen dat deze situatie vervelend is, hebben we de toegang voor de totale zomervakantieperiode opnieuw bekeken", meldt de directie in een personeelsmemo.

Daar is uitgekomen dat er acht dagen worden aangewezen waarop medewerkers wél gratis naar binnen mogen, mits ze vrij zijn natuurlijk. Het gaat om 12 tot en met 15 juli en 19 tot en met 22 juli. Wie op andere zomerdagen naar binnen wil, zal een entreebewijs of een abonnement moeten aanschaffen.



Betalende gasten

Volgens de Efteling-directie zijn de beperkingen nodig om de coronacrisis te overleven. "Op die manier kunnen we zo veel mogelijk betalende gasten binnenlaten, wat sneller zorgt voor een verbeterde financiële situatie."



De Efteling belooft de regels opnieuw te gaan bekijken als de Nederlandse coronamaatregelen verder versoepeld worden. Op dit moment geldt er een limiet van ongeveer 15.000 bezoekers per dag, zo'n 50 procent van de reguliere maximumcapaciteit.