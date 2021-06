Disneyland Paris

Schuttingen bij ingang Disneyland Paris zetten attracties in de schijnwerpers

Hoewel Disneyland Paris meer dan een half jaar gesloten was, zijn nog niet alle onderhoudsklusjes afgerond. Zo wordt bij de entree van de Disney-parken nog gewerkt aan het straatwerk. Er zijn kleurrijke bouwschuttingen verschenen met abstracte beeltenissen van attracties.



Nagenoeg alle attracties in het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park hebben een plekje gekregen op de schuttingen. Ook blikvangers als sprookjeskasteel Le Château de la Belle au Bois Dormant, piratenschip Pirate Galleon en watertoren Château d'Eaureilles worden getoond.

Raketjesmolen Orbitron kreeg eveneens een eigen paneel. Die attractie is voorlopig niet te vinden in Disneyland Paris. Het gevaarte, onderdeel van themagebied Discoveryland, werd eerder dit jaar afgebroken voor een grootschalige renovatie.



Heropening

De officiële heropening van Disneyland Paris vindt plaats op donderdag 17 juni. Een select aantal abonnementhouders is vandaag en morgen al welkom.