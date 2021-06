Plopsaqua Landen-Hannuit

Video: Plopsa opent nieuw zwemparadijs van 25 miljoen euro

De Plopsa Group heeft het nieuwe waterpark Plopsaqua Landen-Hannuit officieel geopend. Het zwemparadijs was al maanden af, maar vanwege de coronaregels konden bezoekers tot nu toe alleen baantjes trekken. Nu zijn alle waterattracties in gebruik.



Het eerste Plopsa-waterpark opende in 2015, bij pretpark Plopsaland De Panne. Nu is er voor het eerst geïnvesteerd in een losstaand zwembad, dat geen onderdeel is van een attractiepark. Het 25 miljoen euro kostende complex staat in het teken van Studio 100-karakters Maya de Bij en Bumba.

Het waterpark bestaat uit een 25-meterbad, drie glijbanen, een golfslagbad, een wildwaterbaan, waterspeelplaatsen, een peuterbad, bubbelbaden, een buitenbad met een ligweide en een sauna. Er wordt gerekend op zo'n 400.000 bezoekers per jaar.



Taalgrens

De ingang van Plopsaqua bevindt zich pal op de taalgrens. Daarom vond de opening plaats in het bijzijn van Vlaams minister-president Jan Jambon, Waals minister-president Elio Di Rupo, burgemeester van Landen Gino Debroux, burgemeester van Hannuit Emmanuel Douette en Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof.



Opvallend is dat de naam van het park op twee manieren gecommuniceerd wordt: in Vlaanderen wordt gesproken over Plopsaqua Landen-Hannuit, terwijl in Wallonië de Franstalige variant Plopsaqua Hannut-Landen wordt aangehouden. Er zijn ook twee verschillende logo's.