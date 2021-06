Kermis

Kermissen moeten meer bezoekers kunnen ontvangen, vindt Wybren van Haga

Politicus Wybren van Haga pleit voor een "haalbare capaciteitsnorm" als er binnenkort weer kermissen mogen plaatsvinden. Het huidige plan, één bezoeker per tien vierkante meter plus de anderhalvemeterregel, is volgens hem niet werkbaar.



De fractievoorzitter van Groep Van Haga - een afsplitsing van Forum voor Democratie - denkt dat de kermisbranche weinig opschiet met de beoogde versoepeling. "Omdat het aantal vierkante meters op kermislocaties al beperkt is, zal het toelaatbare aantal bezoekers veel te laag liggen om de kermis voor ondernemers bedrijfseconomisch rendabel te maken", aldus het Tweede Kamerlid.

De vergelijking met pretparken, die aan dezelfde regels gebonden zijn, vindt Van Haga onterecht. Zij hebben doorgaans een veel groter terrein tot hun beschikking. Hij diende daarom een motie in om kermislocaties gelijk te stellen aan terrassen en markten, waar meer mensen per vierkante meter samen mogen komen. Die motie werd afgelopen dinsdag echter weggestemd.



Noodlijdend

Verder is Van Haga boos op staatssecretaris Mona Keijzer. Zij beloofde vorig jaar om 10,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor noodlijdende kermisfamilies, maar daar zou niets van terecht zijn gekomen. "Het kabinet en een meerderheid van de Kamer laten getroffen kermisondernemers bungelen."



Als de coronacijfers gunstig blijven, zijn kermissen en andere evenementen vanaf woensdag 30 juni weer toegestaan. Het kabinet overweegt om deze versoepeling te vervroegen naar vrijdag 25 juni.