Ondanks toegangstests toch coronapatiënt in Europa-Park

Hoewel Europa-Park sinds de heropening werkt met verplichte toegangstests, is het Duitse attractiepark onlangs toch bezocht door iemand met het coronavirus. Dat blijkt uit een verklaring die Europa-Park heeft rondgestuurd.



Wie op maandag 28 mei in het pretpark is geweest, ontving een document met een waarschuwing. Daarin staat dat er op deze dag een COVID-19-patiënt in Europa-Park was. Men benadrukt dat het infectiegevaar "zeer gering" is vanwege de vele hygiënemaatregelen.

Bezoekers van Europa-Park moeten mondkapjes dragen in wachtrijen en overdekte locaties. Ook is het de bedoeling om afstand te houden van andere groepen. In karretjes van attracties wordt dan weer geen afstand gehouden: daar worden personen uit verschillende gezelschappen gewoon naast elkaar gezet.



Waakzaam

De Duitse gezondheidsautoriteit vraagt iedereen die op 28 mei in Europa-Park was om in ieder geval tot 11 juni extra waakzaam te zijn. "Internationale gasten kunnen het best contact opnemen met de autoriteiten in hun thuisland."



Europa-Park en de bijbehorende themahotels zijn geopend sinds 21 mei. Sinds 3 juni is ook waterpark Rulantica weer toegankelijk. Alle bezoekers moeten bij binnenkomst een negatieve coronatest kunnen tonen. Het testresultaat mag maximaal 24 uur oud zijn.