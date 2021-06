Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn voegt extra openingsdagen toe

De poorten van Avonturenpark Hellendoorn gaan komende week op twee extra dagen open. Eigenlijk zou het pretpark in Overijssel gesloten zijn op woensdag 30 juni en vrijdag 2 juli. Nu blijkt dat bezoekers dan toch welkom zijn.



"We merken dat het aantal verkochte tickets en de hoeveelheid groepsreserveringen van scholen fors toeneemt", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Daarom hebben we besloten om het aantal openingsdagen uit te breiden."

De voorlichter spreekt over "goed nieuws". Hellendoorn ging weer open op 22 mei. Vanaf 30 mei wordt ook waterpark Aquaventura Slidepark opengesteld bij goed weer. Sinds 5 juni zijn de binnenattracties toegankelijk.