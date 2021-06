Plopsaland De Panne

Plopsaland ontwikkelt fotozoektocht met QR-codes

Plopsaland heeft een extra activiteit in het leven geroepen voor gasten van het nieuwe Plopsa Hotel. Zij kunnen in het Vlaamse attractiepark een speciale fotozoektocht volgen, gepresenteerd door Kabouter Klus.



Deelnemers krijgen te horen dat hij op zestien plekken in het park een foto heeft genomen. Het is de bedoeling om te ontdekken waar die foto's precies zijn gemaakt. Daar hangt een QR-code. Wie die code scant met een mobiele telefoon, krijgt een filmpje te zien waarin de kabouter een quizvraag stelt.

Daarna verschijnt de volgende foto. Zo maken bezoekers een wandeling door het hele park. Meedoen is gratis. Het Plopsa Hotel opende op 7 mei, maanden later dan gepland vanwege het coronavirus.