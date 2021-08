Efteling

Efteling-show Caro gaat over vier weken weer draaien

Efteling-theatershow Caro keert over vier weken eindelijk weer terug. In maart 2020 moest de productie stilgelegd worden vanwege het coronavirus. Vanaf donderdag 2 september 2021 is de zeventig minuten durende voorstelling weer te zien, na een afwezigheid van zo'n zeventien maanden.



De Efteling moest wel op zoek naar nieuwe castleden. Zo speelt Marcel Visscher, die eerder de rol van Mijnheer Tijd op zich nam, komend najaar in Titanic de Musical. Stanley Burleson, de oorspronkelijke regisseur, koos voor een rol in de musical Aladdin in het Circustheater in Scheveningen.

Hoe de cast van Caro er komend najaar uit gaat zien, wordt volgens een Efteling-woordvoerder later bekendgemaakt. De repetities zijn al gestart. Het is de bedoeling dat de show in ieder geval een heel jaar gaat draaien. Er worden nu al tickets verkocht voor voorstellingen tot en met begin september 2022. Die kosten voor reguliere gasten 25 euro per stuk. Verblijfsgasten betalen 10 euro.



Acrobatiek

De Efteling beschrijft Caro als "een show vol acrobatiek, bijzondere effecten, zang en dans". Er wordt nauwelijks in gesproken, om het buitenlandse publiek niet af te schrikken. Het verhaal gaat over een man die door Mijnheer en Mevrouw Tijd een terugblik op zijn eigen leven krijgt voorgeschoteld. Daarbij staat een nostalgische carrousel centraal.



Sinds de première in 2018 verwelkomde Caro al 162.000 toeschouwers. Het was de bedoeling om Mijnheer en Mevrouw Tijd afgelopen winter hun eigen act te geven in het attractiepark, namelijk in het Carrousel Theater, maar dat ging vanwege de coronabeperkingen niet door.