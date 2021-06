Efteling

Efteling komende zomer bijna dagelijks open van 10.00 tot 22.00 uur

De Efteling heeft de openingstijden voor de zomermaanden bekendgemaakt. Het attractiepark blijft in het hoogseizoen bijna dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Het gaat om de periode van vrijdag 9 juli tot en met zondag 5 september.



Alleen van maandag 12 tot en met donderdag 15 juli en van maandag 19 tot en met donderdag 22 juli worden afwijkende openingstijden gehanteerd. Dan zijn bezoekers welkom tussen 10.00 en 20.00 uur.

Over eventueel extra entertainment is nog niets bekend. Van 2012 tot en met 2019 stond de Efteling 's zomers in het teken van het Negen Pleinen Festijn, met extra entertainment op vrijdagen en zaterdagen in juli en augustus. Eind 2019 - dus nog vóór de coronacrisis - werd besloten om het evenement te schrappen.



Tijdvakken

Vorig jaar koos de Efteling in eerste instantie voor twee aparte tijdvakken in het zomerseizoen. Bezoekers konden kiezen of ze tussen 09.00 en 18.00 uur of tussen 19.00 en 23.00 uur langs wilden komen. Toen dat geen succes bleek én verblijfsgasten massaal klaagden dat ze 's avonds niet welkom waren, werd het plan teruggedraaid.