Nieuws

Mede-eigenaar Pairi Daiza koopt Walibi-aandelen

De mede-eigenaar van dierentuin Pairi Daiza, Marc Coucke, koopt voor 10 miljoen euro aandelen in Compagnie des Alpes. Dat is het moederbedrijf van pretparken als Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix.



Coucke is een grote naam in de Belgische vrijetijdsindustrie. Sinds 2015 is hij voor 30 procent eigenaar van Pairi Daiza, de grootste dierentuin van de Benelux. Ook bezit Coucke 83 procent van de aandelen van SnowWorld, een keten van indoor skipistes. Daarnaast probeert de zakenman het Waalse stadje Durbuy om te toveren tot toeristenoord. Hij exploiteert daar onder meer een golfbaan en het recreatiepark Adventure Valley.

Coucke had al 50.000 aandelen Compagnie des Alpes in zijn portefeuille. Hij profiteert nu van een kapitaalverhoging. Het bedrijf is door de coronacrisis diep in de schulden beland. Door nieuwe aandelen uit te geven hoopt men uit het dal te klimmen.



Dividend

Omdat het volgens Compagnie des Alpes nog wel even duurt voor de markt is hersteld, hoeft Coucke niet direct op een enorm dividend te rekenen. Bestaande partners krijgen echter een stevige korting op de prijs van nieuwe aandelen. Het is dus vooral een investering voor de toekomst.