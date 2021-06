Legoland Discovery Centre Brussel

Eerste Legoland-pretpark van België opent in Brussels winkelcentrum

In de Belgische hoofdstad Brussel komt een overdekt Lego-attractiepark te liggen. Winkelcentrum Docks Bruxsel wordt uitgebreid met een Legoland Discovery Centre. De opening moet plaatsvinden in de zomer van 2022. Ondertussen wordt ook gesproken over de komst van een volwaardig Legoland-attractiepark naar de Belgische stad Charleroi.



Berichten over de bouw van een groot Legoland-park in België kwamen in september vorig jaar naar buiten. In maart bevestigde eigenaar Merlin Entertainments de plannen. Nu blijkt dat er ook gewerkt wordt aan een kleinschalig overdekt Lego-pretpark.

Legoland Discovery Centres bestaan doorgaans uit een winkel, een restaurant, een miniatuurstad, een 4D-bioscoop en Lego-speelgebieden, soms aangevuld met mechanische attracties als een darkride. Er bestaan al vestigingen in het Verenigde Koninkrijk en Duitsland. Binnenkort opent een Discovery Centre in Scheveningen.



Winkelpand

In Brussel wordt het attractieparkje gerealiseerd in een winkelpand van 3100 vierkante meter. Bezoekers hoeven dan ook geen achtbanen en waterbanen te verwachten. Wel komen er games en virtualreality-belevingen.



Merlin Entertainments en Portus Retail, de uitbater van Docks Bruxsel, hebben een principeakkoord bereikt over het Discovery Centre in Brussel. Na de coronacrisis wordt een definitieve beslissing genomen over het grote park in Charleroi.