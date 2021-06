Kermis

Kermisbaas opent attractie tijdens spontaan buurtfeest

In Doetinchem is afgelopen zaterdag een spontane kermis ontstaan toen exploitant Jacob Straub zijn attractie wilde testen voor de jaarlijkse keuring. Wijkbewoners kwamen langs met tenten, drank en muziek, waarna een heus buurtfeest begon.



Straub woont in de volkswijk Kleintjeskamp en had toestemming om proef te draaien met zijn polyp Pandora. Die moest gekeurd worden voor het komende kermisseizoen. Het was niet de bedoeling dat er kinderen in de gondels zouden plaatsnemen, maar dat gebeurde toch.

Hoewel de politie het feest even stillegde, draaide de polyp een kwartier later gewoon weer verder. Uiteindelijk kwamen er zo'n tweehonderd buurtbewoners op het gebeuren af. Ze dronken een biertje en luisterden naar muziek, terwijl kinderen zich vermaakten in de attractie. De autoriteiten besloten niet opnieuw in te grijpen. De 'Kleintjeskampkermis' duurde uiteindelijk van 16.00 tot 23.00 uur.



Kinderen

"Dit was allemaal niet zo gepland, maar het is wel zo ontstaan", vertelt Straub aan dagblad De Gelderlander. "Als-ie dan hier staat, moet ik de kinderen dan zeggen dat ze er niet in mogen? Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen."



De gemeente Doetinchem noemt de kermis illegaal en onwenselijk. Burgemeester Mark Boumans denkt dat de regels bewust zijn overtreden. "Daarvan ben ik overtuigd. En de regels die gelden voor de rest van de maatschappij gelden ook voor Kleintjeskamp."



Geldstraf

Straub heeft al een geldstraf voor geluidsoverlast gekregen. Mogelijk wordt hij ook nog strafrechtelijk of bestuursrechtelijk vervolgd. Omdat de kermisbaas hoge boetes vreest, is hij een crowdfundingsactie gestart om een advocaat te kunnen betalen.



Kermissen zijn in Nederland nog altijd verboden. Pas vanaf 30 juni mogen er weer evenementen plaatsvinden. Het kabinet overweegt wel om deze versoepeling te vervroegen naar 25 juni.