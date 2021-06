Scare Me

Spookhuizen in de zomer: horrorbelevenis Scare Me gaat weer van start

Wie geen zin heeft om te wachten op Halloween, kan deze zomer alvast wat spookhuizen beleven. In Almere gaat komend weekend horrorevenement Scare Me weer van start, met verschillende haunted houses en een darkride met acteurs.



"Want waarom zou je voor horror moeten wachten tot de herfstmaanden?", vraagt initiatiefnemer Perry Mulder zich af. Nieuw is het spookhuis The Mansion, gebaseerd op het bordspel Mansions of Madness. "Als privédetective ga jij op jacht naar de huiseigenaar", luidt de beschrijving.

Volgens de organisatie wordt er gebruikgemaakt van "nieuwe technieken die nog niet eerder bij Scare Me zijn vertoond". Verder zijn tijdens een speciale zomereditie van Scare Me de loopspookhuizen Baku en Writer's Block geopend, net als de escape room Pirates Adventure, darkride The Ride en de interactieve arena Kill It.



Tickets

Scare Me is van vrijdag 25 juni tot en met zaterdag 10 juli open op vrijdag- en zaterdagavond van 19.00 tot 22.30 uur. Tickets kosten online 29,95 euro per persoon. Er zijn ook entreebewijzen beschikbaar voor 24,95 euro, exclusief Pirates Adventure.