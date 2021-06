Drayton Manor

Veel klachten over enorme drukte in Engels pretpark: 'Weggegooid geld'

Het Engelse pretpark Drayton Manor krijgt het zwaar te verduren op social media. Bezoekers bestoken het attractiepark met berichten over chaos en drukte. Op Facebook en Twitter wordt gesproken over enorme mensenmassa's die de coronaregels negeren.



In coronatijd werken pretparken met een gereduceerde capaciteit. Toch is het in Drayton Manor nog steeds behoorlijk druk, met lange rijen en wachttijden die oplopen tot twee uur. Dat levert het park deze week uitzonderlijk veel klachten op.

"Bijna twee uur gewacht voor een kinderachtbaan vanwege de gigantische hoeveelheid mensen", schrijft Michael Savage. "Ik kom hier niet meer terug totdat ze het aantal bezoekers limiteren. Het is absurd overvol." Andrea Wright: "Veel te veel mensen, geen afstand, drie attracties in acht uur tijd." Ronnie Scarrott: "Als je wil weten waarom het aantal coronagevallen stijgt, neem een kijkje in Drayton Manor. 80 procent draagt geen mondkapje in wachtrijen."



Achterstallig onderhoud

Ook Hannah Davies had geen leuke dag. "Zulke enorme wachtrijen zijn afschuwelijk voor kleine kinderen. Niemand hield zich aan de afstandsregels. In zeven uur tijd heb ik één schoonmaker een picknickbankje zien ontsmetten. Om nog maar te zwijgen over al het achterstallig onderhoud." Robin Bennett: "Nergens wordt afstand gehouden. Een ramp in wording."



Daniela Laughlin raadt Britten aan om Drayton Manor voorlopig te mijden. "Door de drukte kun je geen enkele attractie doen en het is niet coronaproof. Vertrokken met een huilende kleuter. Weggegooid geld." Sara Rogers vraagt het park om het maximale bezoekersaantal te verlagen. "Dit is zo gevaarlijk." Lindsey Glover stond een uur in de rij voor een wafel. "En toen ik aan de beurt was, waren ze uitverkocht."



Illegaal

Danielle Warne noemt haar dagje uit "extreem frustrerend" en "ontzettend teleurstellend". Volgens Adam Jones leek het alsof er geen coronavirus meer bestond. "Totaal geen afstand. Mensen lopen door overdekte ruimtes zonder mondkapje, medewerkers zeggen er niets van. Of je corona nu serieus neemt of niet: dit was gewoon illegaal. Het beste gedeelte van de dag was de terugrit naar reis. Geef hier geen geld uit."



Amy Davies: "Er is een verschil tussen gezellig druk en het overschrijden van de capaciteit waardoor iedereen dicht op elkaar in kleine ruimtes staat. Andere pretparken doen dit veel beter. In Drayton Manor was het zo druk dat we niet eens konden zien waar de wachtrijen startten, alle paden stonden vol. Het was chaos." Chris Rogerson denkt Drayton Manor wel degelijk een aanrader kan zijn. "Als je houdt van te grote drukte, gigantische wachtrijen en afschuwelijke medewerkers, dan zul je hier genieten!"



Een puinhoop

Jade Elise zag hoe mensen in wachtrijen voor eetkraampjes bijna flauwvielen. "Zo druk was het. Er stond zelfs een rij om ín het kindergebied te komen. Het was vreselijk. Een puinhoop, eerlijk gezegd." Leigh Clarke heeft naar eigen zeggen negen uur van haar leven verspild. "In die tijd heb ik vijf keer een attractie kapot zien gaan." Sarcastisch: "Wat een fantastische ervaring." Martine Prince: "Afschuwelijk, wat een teleurstelling. En wat een contrast ten opzichte van andere parken, waar de COVID-regels wel worden gevolgd."



Drayton Manor reageert slechts mondjesmaat op de waslijst aan klachten. Onder sommige berichten antwoordt het attractiepark: "Vervelend om te horen dat je teleurgesteld bent. We hanteren wel degelijk coronamaatregelen, waaronder een gereduceerde capaciteit." Veel klagers nemen die boodschap echter niet serieus.



Faillissement

Het Engelse pretpark wordt sinds vorig jaar gerund door de Looping Group, de eigenaar van onder andere Avonturenpark Hellendoorn. Een faillissement lag eerder op de loer.