Efteling

Voorlopig geen gratis toegang tot Europa-Park en Phantasialand voor Efteling-abonnees

Abonnementhouders van de Efteling krijgen voorlopig geen gratis toegang meer tot Europa-Park en Phantasialand. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Het is niet duidelijk of het voordeeltje later nog terugkeert.



Normaal gesproken mogen Efteling-abonnees één keer per jaar kosteloos een bezoek brengen aan de twee Duitse parken. Vorig jaar werden veel abonnementsvoordelen tijdelijk stopgezet vanwege de coronabeperkingen.

Inmiddels zijn de meeste samenwerkingen met andere attractieparken hersteld, maar dat geldt niet voor de gratis toegang tot Europa-Park en Phantasialand. "Vooralsnog is daar geen sprake van, maar het kan nog wel terugkomen", zegt de voorlichter.



Coronatest

Phantasialand opende gisteren de poorten na een lange coronasluiting. Het tonen van een negatieve coronatest is er verplicht. Dat geldt ook voor een bezoek aan Europa-Park, dat sinds 21 mei geopend is. De entreeprijs van Europa-Park varieert dit jaar tussen 55 en 60 euro. Phantasialand vraagt 54,50 euro voor een dagkaart.



Efteling-abonnementhouders kunnen dit jaar wel weer gratis een dagje naar Movie Park Germany, Erlebnispark Tripsdrill, PortAventura Park en Isla Mágica. Ook krijgen ze korting op de ticketprijs van onder andere Plopsaland De Panne, Walibi Belgium, Bobbejaanland en Holiday Park.