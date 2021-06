Europa-Park

Bezoekers Europa-Park moeten handschoenen dragen in buffetrestaurant

Wie gaat eten bij een buffetrestaurant in Europa-Park, moet verplicht plastic handschoenen aantrekken. Het opscheppen van etenswaren mag alleen als bezoekers wegwerphandschoenen dragen. Op die manier wil men coronabesmettingen tegengaan.



Het Duitse attractiepark is momenteel uitsluitend toegankelijk voor personen met een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs. Toch worden er nog steeds strenge hygiënemaatregelen gehanteerd. De opvallende handschoenregel is er één van.

Op dit moment zijn drie verschillende buffetrestaurants geopend: Antica Roma in themahotel Colosseo, Harborside in hotel Bell Rock en Castillo in hotel Castillo Alcazar. Het is nog niet duidelijk hoelang de voorzorgsmaatregel van kracht blijft.