Efteling

Geen gevaarlijke schroeven meer in Efteling-speelgebied Nest

De gevaarlijke schroeven in Efteling-speelbos Nest zijn weggehaald. Begin deze week kwamen berichten naar buiten over grote schroeven onder een houten vlonder, waar kinderen kunnen spelen. Dat zou voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.



Nadat een groep fans de Efteling op de risicovolle situatie wees, is het probleem verholpen. Van vlijmscherpe onderdelen is nu geen sprake meer.

Nest werd officieel geopend op 31 mei. Het speelgebied - een investering van 2 miljoen euro - is specifiek geschikt voor kinderen met een beperking. Zo zijn een waterbed en een glijbaan toegankelijk voor rolstoelers. Ook werd er een prikkelarm gedeelte ingericht.