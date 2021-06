Artis

Leeuwen blijven definitief in Artis: particulieren schenken nieuw verblijf

Twee anonieme partijen schieten Artis te hulp met een enorme donatie voor een nieuw leeuwenverblijf. Dankzij die financiële steun kunnen de leeuwen definitief in de Amsterdamse dierentuin blijven. Dat heeft Artis zojuist naar buiten gebracht.



Begin dit jaar werd bekend dat de geliefde dieren moesten vertrekken, omdat er geen geld was voor een broodnodig nieuw verblijf. De drie leeuwen - twee vrouwen en één mannetje - zouden verhuizen naar Zoo de La Palmyre in West-Frankrijk. Het transport stond al gepland toen het Franse dierenpark plotseling liet weten dat er toch geen plek was voor de beesten.

Nu is er alsnog een oplossing gevonden dankzij twee gulle particuliere schenkers. "Zij gaan het nieuwe leeuwenverblijf financieren", meldt Artis in een persbericht. "Met deze historische schenking is het vertrek van de dieren nu definitief afgewend."



Droom die uitkomt

Het nieuwe onderkomen voor de leeuwen wordt de komende jaren gerealiseerd. Er is nog geen openingsjaar bekend. "We zijn beide partijen ontzettend dankbaar, door deze unieke en historische schenking leveren zij een enorme bijdrage aan de toekomst van Artis", zegt directeur Rembrandt Sutorius. Hij noemt het "echt een droom die uitkomt".



De directeur benadrukt dat de beroemde dierentuin nog niet uit de financiële zorgen is. "Zelfs na deze historische schenking kijkt Artis tegen een tekort aan van ongeveer 18 miljoen euro", zegt hij. Er is dan ook nog steeds extra geld nodig. "Hiervoor blijven we in gesprek met de gemeente Amsterdam en de rijksoverheid."