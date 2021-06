Disneyland Paris

Disneyland Paris renoveert Disneyland Hotel: oud meubilair staat te koop

Altijd al de sfeer van het beroemde Disneyland Hotel in huis willen halen? Dat kan nu, want oude meubelstukken uit het meest iconische hotel van Disneyland Paris staan te koop. Het complex is de komende tijd dicht voor een grote renovatie. Tijdens die verbouwing wordt al het meubilair vervangen.



Oude stoelen, tafels, nachtkastjes, bureaus, bedden, banken en krukjes zijn bij een kringloopwinkel beland. Fans kunnen de herkenbare Disney-meubels op de kop tikken bij Ressourcerie Horizon. Die winkel bevindt zich in de gemeente Meaux, op ongeveer een half uur rijden van Disneyland.

Het Disneyland Hotel, dat de entree vormt van het Disneyland Park, komt in het teken te staan van Disney-prinsen en -prinsessen. Wanneer de werkzaamheden afgerond moeten zijn, is nog niet bekend. Het hotel gaat in ieder geval niet open bij de heropening van Disneyland Paris op 17 juni.



New York

Eerder werden ook al oude meubelstukken uit Disney's Hotel New York verkocht. Dat hotel is sinds begin 2019 dicht voor een ingrijpende opknapbeurt. De heropening vindt plaats op maandag 21 juni.