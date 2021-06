Efteling

Video: Efteling-fans ontdekken gevaarlijke schroeven in kinderspeelbos Nest

Bij de bouw van het nieuwe speelgebied Nest heeft de Efteling kennelijk één potentieel risico over het hoofd gezien. Onder een houten vlonder - waar kinderen kunnen spelen - steken verschillende grote schroeven uit. Efteling-fans die de scherpe onderdelen zagen, maakten er een video van.



"Dit kan echt niet", klinkt het in het filmpje van ene Daniel. Het is een kwestie van tijd voordat er ongelukken gebeuren, denken de gechoqueerde fans. "Dit is bedoeld voor kinderen om hieronder rond te kruipen. Er hoeft maar één kind zijn hoofd te stoten..."

Later verscheen ook een foto van een nog langere schroef die met de punt omlaag door de vlonder heen steekt. De Efteling belooft naar de kwestie te zullen gaan kijken. "Bedankt voor je oplettendheid", reageert het park.